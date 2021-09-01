Российские родители назвали стоимость обучения ребенка от детсада до вуза

Российские семьи в среднем тратят 1,8 миллиона рублей на хорошее и разностороннее образование одного ребенка от детского сада до окончания университета. Такую оценку приводит компания «Сбербанк страхование жизни» по итогам общероссийского опроса, пишут «Известия».

Самые высоки расценки — в Москве (2,1 миллиона рублей), в Санкт-Петербурге — 1,9 миллиона, в Воронеже и в Рязани — по 1,8 миллиона. При этом, ниже миллиона сумма не опустилась ни в одном российском городе. Меньше всего — в Барнауле (1,3 миллиона)

По результатам опроса, большинство участников опроса — 76 процентов респондентов — уверены, что качественное образование — это залог жизненного успеха. 75 процентов россиян полностью или в основном согласны с тем, что таким образом можно зарабатывать больше или намного больше. А 83 процента опрошенных уверены, что хорошее образование позволяет сделать карьеру быстрее.

При этом, почти половина россиян (48 процентов) считает, что на оплату высшего образования детей необходимо копить. В среднем по стране на эти цели родители готовы тратить 105 тысяч рублей в год, то есть 525 тысяч рублей за пять лет. При этом, 40 процентов родителей надеются на поступление детей на бюджетные места и поэтому вкладываются в дополнительное образование и репетиторов по подготовке к выпускным экзаменам и олимпиадам в школьный период обучения. Из этого эксперты делают вывод, что большая часть затрат приходится на среднюю школу.

с 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон «Об образовании». Они позволяют студенту в ходе обучения получить сразу несколько квалификаций. Вузы теперь получили право готовить специалистов по укрупненным группам профессий и обучаться по нескольким направлениям. Кроме того, после второго курса теперь можно менять профиль обучения и переходить на другие факультеты.