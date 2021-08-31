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Российский психолог назвала признаки школьного буллинга

Детский психолог Локтионова: отказ ребенка ходить в школу может быть признаком буллинга
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Фото: Zhivko Minkov / Unsplash

Нежелание ребенка идти в школу, а также психосоматические болезни могут быть признаками буллинга. Такое мнение высказала директор института интегративной детской психотерапии и практической психологии «Генезис» Альбина Локтионова в интервью радио «Говорит Москва».

По словам специалиста, понять, что ребенка травят в классе, можно по нескольким признакам.

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«Первый признак, основной и категорический, — ребенок не хочет идти в школу. Он спрашивает, можно ли не ходить, будет ли онлайн-образование. Второе — это если у него начинаются боли непонятного происхождения: болит живот, болит голова», — по утверждению психолога, такие болезни могут возникать из-за перенапряжения и стресса, связанного, в том числе, с общением со сверстниками.

Если школьник приходит с учебы напряженным и грустным, это также может быть признаком травли среди учеников.

Психолог заявила, что родители смогут помочь ребенку в такой ситуации, если будут задавать правильные вопросы, при этом делать это надо осторожно, так как не все дети хотят об этом разговаривать.

Ранее педагог-психолог Марина Ивакина заявила, что самое важное для школьников — это настрой родителей. Им не следует запугивать ребенка и предупреждать его о наказании или ограничениях за плохие оценки. Это особенно важно для первоклассников и тех, кто учится в начальной школе.

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