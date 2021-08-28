Россия
 
Последние новости
Немецкие чиновники предложили «Газпрому» продать «Северный поток-2»
Врач предупредила об опасности похудения для некоторых людей
Москвичей предупредили о резком похолодании 
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов
На Украине рассказали об ультиматуме Зеленскому
Россиянин завоевал золото на Паралимпийских играх в беге
В России создали боевой экзоскелет для солдат будущего
США начали мстить террористам после взрывов в аэропорту Кабула
Российским пенсионерам старше 70 лет напомнили о льготах
Новости партнеров
Прослушать новость

Педагог-психолог дала пять советов по возвращению ребенка в школу

Педагог-психолог Марина Ивакина дала советы по подготовке ребенка к школе после каникул
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Призер Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России — 2020», педагог МАОУ СОШ №87 города Екатеринбург Марина Ивакина в разговоре с «Лентой.ру» дала пять советов, как подготовить ребенка к возвращению в школу после каникул.

По словам психолога, самое важное для детей — это настрой родителей. Им не следует запугивать ребенка и предупреждать его о наказании или ограничениях за плохие оценки. Это особенно важно для первоклассников и тех, кто учится в начальной школе.

«Если родитель не воспринимает школу как что-то ужасное, рассказывает об этом ребенку и показывает, как это здорово и как это почетно, это положительно сказывается на учебной мотивации ребенка», — сказала Ивакина.

По ее словам, перед учебой школьнику важно восстановить режим сна. Это нужно для того, чтобы ребенок тратил меньше времени и сил на утренний подъем.

Ивакина также добавила, что со школьником рекомендуется проговорить сложные ситуации, которые могут возникнуть во время учебы или общения с одноклассниками — это можно сделать в игровой форме.

Чтобы быстрее включиться в учебный процесс, ребенку стоит освежить в памяти материал последней четверти. Ученики начальных классов могут почитать художественную литературу или заняться решением различных заданий.

В случае с учениками младших классов также важно проверить, знает ли ребенок информацию о себе: сможет ли назвать адрес проживания и телефонные номера родителей.

Ранее главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов назвал родителям российских школьников главные ошибки перед началом учебы. По его словам, основные проблемы — отсутствие четкого режима дня у учащихся, отпуска родных во время занятий, отказ детей от горячего питания в школе и неправильно обустроенное рабочее место ребенка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ЕГЭ по всем предметам изменят в ближайшее время
Родителям российских школьников назвали главные ошибки перед началом учебы
Психотерапевт назвал пять способов подготовить ребенка к возвращению в школу