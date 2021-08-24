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Психотерапевт назвал пять способов подготовить ребенка к возвращению в школу

Психотерапевт дал 5 советов, как подготовить ребенка к возвращению в школу после каникул
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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Чтобы подготовить ребенка к возвращению в школу после каникул, надо заранее восстановить режим, возобновить умственную активность и обсудить с ним отдых. Пять способов сделать это «Ленте.ру» назвал психотерапевт медицинского сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян.

Начать восстановление режима дня надо за несколько недель до Дня знаний 1 сентября. Так, надо постепенно сокращать вечернюю активность ребенка, приучая его ложиться спать и просыпаться в правильное время. В среднем школьнику надо спать ночью около 10 часов.

Чтобы возобновить умственную активность ребенка, надо начать заниматься за несколько недель до учебы, но в плавном режиме — читать, повторять пройденный материал, решать задачи. Это можно делать в игровой форме, уточнил специалист.

«Например, если за лето у ребенка были путешествия, можно попросить его узнать и рассказать информацию про страны и достопримечательности, которые он увидел — это будет стимулировать умственную активность», — сказал Хачатурян.

Кроме того, с ребенком можно обсудить, как он провел лето, и построить планы на следующие каникулы. Это поможет снизить нервное напряжение перед возвращением в школу.

«Важно обсудить радостные стороны начала учебы. Вспомните про школьных друзей, узнайте, по кому ребенок успел соскучиться, с кем хочет увидеться, что планирует рассказать о своем лете — это также станет стимулом к возвращению в школу», — пояснил психотерапевт.

Чтобы задать позитивное настроение для ожидания начала учебы, стоит выбирать яркую канцелярию, тетради и прочие школьные принадлежности. Подарок и букет для учителя тоже стоит выбирать с участием ребенка, чтобы он настроился на первый учебный день как на праздник.

К началу нового учебного года стоит сделать подарок и ребенку — если он будет приурочен к возвращению в школу и связан с учебной деятельностью, это настроит ребенка на радостное ожидание учебного года.

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