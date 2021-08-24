Собянин предложил отменить ношение масок для учителей

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для школьных учителей на уроках, передает РИА Новости.

Предлагается, что ношение масок для преподавателей останется на уровне рекомендаций.

«Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителями, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках», — сказал Собянин.

Мэр предложил перевести требование о ношении масок в учебных учреждениях из обязательного в рекомендательное, а также отметил, что решение об этом будут принимать на уровне школ. Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент количество вакцинировавшихся учителей в Москве превышает 80 процентов, что позволяет отменить обязательное ношение средств индивидуальной защиты.

Также градоначальник выразил надежду на то, что в новом учебном году не придется переводить школы на дистанционку.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год в школах страны начнется в традиционном формате. В свою очередь уполномоченная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова добавила, что принудительная вакцинация учеников и педагогов, а также введение в отношении непривитых ограничительных мер недопустимы.