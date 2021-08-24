Россия
 
Последние новости
Самолет Минобороны России резко сменил курс у границ Ирана
Женщина сбросила 25 килограммов за пять месяцев без отказа от бургеров и лапши
Китай указал на плохую репутацию разведки США
В Кремле ответили на вопрос о пользе сменяемости власти в России
Следователи занялись бесследным исчезновением детей в Тюмени
Европейская страна станет чище за счет нового использования вредных выбросов
Российский ученый оценил возможность появления лекарства от коронавируса
В Кремле исключили новые выплаты гражданам
Российские машины оставили без отечественных технологий
Раскрыты подробности гибели известного экстрасенса в Москве 
Новости партнеров
Прослушать новость

Собянин предложил отменить ношение масок для учителей

Мэр Москвы Собянин предложил отменить обязательное ношение масок учителями в школах
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для школьных учителей на уроках, передает РИА Новости.

Предлагается, что ношение масок для преподавателей останется на уровне рекомендаций.

Как Россия плакала по Михаилу Кругу и запускала «Фабрику звезд»
Читать

«Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителями, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках», — сказал Собянин.

Мэр предложил перевести требование о ношении масок в учебных учреждениях из обязательного в рекомендательное, а также отметил, что решение об этом будут принимать на уровне школ. Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент количество вакцинировавшихся учителей в Москве превышает 80 процентов, что позволяет отменить обязательное ношение средств индивидуальной защиты.

Также градоначальник выразил надежду на то, что в новом учебном году не придется переводить школы на дистанционку.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год в школах страны начнется в традиционном формате. В свою очередь уполномоченная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова добавила, что принудительная вакцинация учеников и педагогов, а также введение в отношении непривитых ограничительных мер недопустимы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назван формат начала учебного года в российских вузах
«Единая Россия» оценит готовность школ к новому учебному году
Роспотребнадзор раскрыл правила работы школ в новом учебном году