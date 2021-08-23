Социолог оценил выбор профессии сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки

Официальное образование психолога сдавшей Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в восемь лет москвичке Алисе Тепляковой пока не нужно, поскольку пойти работать она все равно не сможет. Так выбор профессии девочки оценил доктор политических наук, социолог Александр Чумиков в разговоре с «Лентой.ру».

«Алиса будет учиться на психолога, — рассуждает Чумиков. — В усредненном варианте это специалист, который рассчитывает на клиентуру из не самодостаточных, слабых людей. Тех, кому нужна посторонняя помощь. Представьте, взрослый человек приходит за психологической помощью: "Доктор, что мне делать?" А перед ним сидит ребенок... В идеале человек должен развиваться без этого: на основе жизненного опыта, приобретенных контактов».

Вместе с тем Чумиков предположил, что приобретенные в МГУ навыки Алиса сможет применять среди детей примерно своего возраста. «В таком случае это будет иметь усиливающий эффект. Если лет в 12 она придет в школу или детский сад, это будет фантастика. Совершенно иной уровень доверия, чем со взрослым», — сказал он.

Ранее Алиса Теплякова заявила, что планирует завершить обучение в специалитете психфака МГУ за два года. Если это произойдет, то на момент окончания вуза ей будет не больше 11 лет.

О том, что девятилетняя Алиса Теплякова не прошла на бюджет МГУ, стало известно 17 августа. Однако отец Тепляковой уверен: образование девочке необходимо именно сейчас. По словам Евгения Теплякова, он уже заключил договор с вузом и оплатил обучение дочери. В пресс-службе МГУ уточнили, что девятилетнюю Теплякову зачислят на первый курс после того, как пройдет оплата.