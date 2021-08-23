Академик усомнился в верности решения сдавшей ЕГЭ в 8 лет россиянки пойти в МГУ

Доктор педагогических наук, академик и директор московской школы №109 Евгений Ямбург усомнился в том, что решение родителей сдавшей ЕГЭ в 8 лет россиянки Алисы Тепляковой отправить девочку учиться в МГУ было правильным. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что пока сложно сказать, является ли Теплякова одаренной или просто способной ученицей, и часто когда одаренные дети вырастают, их «гениальность» выравнивается.

Ямбург сравнил таких детей с фигуристами, которые показывают свой лучший результат в 14-15 лет, после чего уровень их выступлений снижается.

«Хотя папа Алисы Тепляковой говорит, что сэкономил девочке время, я считаю, что способности нужно расширять иными способами. Выучить три иностранных языка, например. Еще есть танцы, музыка. Как у Пушкина: блажен, кто смолоду был молод. Нужно развиваться не только в интеллектуальном, но и в социальном плане. Стать зрелым и адаптированным к жизни человеком», — сказал Ямбург.

Акадмик убежден, что детей нужно развивать соизмеримо их возрасту и никак иначе, даже если они по интеллектуальным способностям опережают сверстников.

«Одаренность — она в общем как шизоидность. Не надо этого бояться. Но по собственному опыту знаю, что стремление [родителей] реализовать свои комплексы на ребенке оканчивается довольно конфликтно, — резюмировал он. — По всем вышеперечисленным причинам я не могу поддержать это [поступление Тепляковой в вуз] профессионально».

Ранее стало известно, что сдавшая в 8 лет ЕГЭ россиянка Алиса Теплякова, которая воспитывается в многодетной семье, будет учиться в МГУ на психологическом факультете — она не смогла пройти на бюджет, однако в вузе подтвердили намерение родителей оплатить образование дочери. Алиса Теплякова собирается закончить МГУ за два года.