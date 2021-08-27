Родителям российских школьников назвали главные ошибки перед началом учебы

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов назвал главные ошибки родителей российских школьников перед началом учебного процесса. Его слова приводит РИА Новости.

Среди основных проблем специалист выделил отсутствие четкого режима дня у учащихся, отпуска родных во время занятий, отказ детей от горячего питания в школе, неправильно обустроенное рабочее место ребенка дома и игнорирование прививок и рекомендаций офтальмолога.

«Среди основных ошибок родителей школьников я бы выделил отсутствие режима у ребёнка, особенно это касается времени утреннего пробуждения. Кроме того, отсутствие должного серьёзного настроя у ребёнка, особенно это касается детей, не посещавших дошкольные учреждения и не умеющих находиться в сосредоточенном состоянии 30-35 минут», — добавил Османов.

Он также порекомендовал родителям сформировать безусловный авторитет учителя у школьников и выполнение его требований в полном объеме. Педиатр также напомнил, что у детей есть четко определенный график каникул, а когда родные берут отпуск во время учебы, это нарушает образовательный процесс.

Также ошибками являются неправильно подобранная одежда, обувь, портфель ребенка, письменные принадлежности, пояснил специалист. Он не рекомендовал брать в школу игрушки, чтобы ученики не отвлекались от занятий. Османов подчеркнул, что ребенок должен получать горячее питание в школе, а также все положенные прививки, поскольку в детском коллективе их отсутствие может способствовать распространению таких инфекций, как корь, ветрянка, коклюш и других.

Врач заключил, что следует соблюдать рекомендации офтальмолога касательно зрительных нагрузок и выполнять советы других докторов.

Ранее ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров дал советы родителям школьников. По его словам, россиянам не стоит делать из школьника начальных классов академика. При этом нужно четко понимать, какие у ребенка интересы и способности.

