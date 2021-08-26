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Названы главные страхи родителей за детей

Больше всего родители в России боятся, что дети попадут под влияние алкоголя и наркотиков
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Фото: Pixabay

Страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь» провели исследование и назвали главные страхи родителей за детей. Об этом сообщает РИА Новости. В опросе участвовали 1,5 тысячи респондентов по всей стране.

Так, 13 процентов респондентов боятся, что их ребенок попадет под воздействие алкоголя или наркотиков. Каждый десятый опрошенный беспокоится, что ребенок тяжело заболеет. 9 процентов опрошенных боятся, что их дети пострадают от рук педофилов и других преступников.

Также 8,6 процента респондентов переживают, что не смогут обеспечить детям достойное будущее, еще 8 процентов — что ребенок получит травму в результате несчастного случая, 7,9 процента — что не смогут помочь ребенку получить хорошее образование, 3,7 процента — что детей будут травить в школе.

Всего три процента респондентов признались, что боятся оставить несовершеннолетних детей сиротами, и менее одного процента волнуются о том, что дети бросят их в старости или сбегут из дома.

Ранее ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров дал советы родителям школьников. По его словам, россиянам не стоит делать из школьника начальных классов академика. При этом нужно четко понимать, какие у ребенка интересы и способности.

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