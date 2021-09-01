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В России вступили в силу изменения в подготовке студентов

Российским студентам дали возможность получить сразу несколько квалификаций
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Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Российские студенты в ходе обучения смогут получить сразу несколько квалификаций. Соответствующие поправки в закон «Об образовании» вступили в силу в среду, 1 сентября.

Теперь вузы получили право готовить специалистов по укрупненным группам профессий и обучаться по нескольким направлениям. Кроме того, после второго курса теперь можно менять профиль обучения и переходить на другие факультеты.

Еще одно изменение касается аспирантов. Теперь им снова нужно проходить обязательную предзащиту диссертаций, сообщает ТАСС.

Ранее глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что вузы не имеют права не допускать к занятиям студентов, которые не привиты от COVID-19.

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