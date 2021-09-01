В России вступили в силу изменения в подготовке студентов

Российские студенты в ходе обучения смогут получить сразу несколько квалификаций. Соответствующие поправки в закон «Об образовании» вступили в силу в среду, 1 сентября.
Теперь вузы получили право готовить специалистов по укрупненным группам профессий и обучаться по нескольким направлениям. Кроме того, после второго курса теперь можно менять профиль обучения и переходить на другие факультеты.
Еще одно изменение касается аспирантов. Теперь им снова нужно проходить обязательную предзащиту диссертаций, сообщает ТАСС.
Ранее глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что вузы не имеют права не допускать к занятиям студентов, которые не привиты от COVID-19.