Россия
 
Последние новости
Сборная России по пляжному футболу выиграла домашний чемпионат мира
В победе талибов увидели плохую новость для Сирии
Месси дебютировал в составе ПСЖ
Байден украдкой взглянул на часы в ходе церемонии прощания с погибшими военными
Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября
Белоруссия обвинила США в ухудшении ситуации в Афганистане
Пилоты сняли изнутри эпицентр урагана «Ида»
Викторию Боню публично избили молотком
Некоторым российским регионам пообещали снег в начале сентября
Новости партнеров
Прослушать новость

Учителя предложили облегчить ЕГЭ

Депутат Госдумы Онищенко: учителя предложили сдавать ЕГЭ в своих школах
Перейти в «Мою Ленту»
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, что выпускникам школ захотели разрешить сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на базе своих школ, где они обучаются, сообщает URA.RU.

По словам Онищенко, такой способ облегчить ЕГЭ позволит уменьшить стресс, возникающий у детей при сдаче экзаменов. Предложение учителей уже рассматривалось на заседании Госсовета, посвященном началу нового учебного года.

«Учителя предложили, чтобы выпускники не в другую школу шли сдавать ЕГЭ, а сдавали в своей школе. Чтобы было меньше стресса у детей. Вот это разумное предложение. Если вы не доверяете учителям, которые здесь, пусть приходят другие. Лучше меняться экзаменаторами, чем школами», — заявил депутат.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор решил изменить ЕГЭ по всем предметам в период с 2022 по 2024 год. В ведомстве объяснили эту меру тем, что в ближайшие годы из школы будут выпускаться дети, учившиеся по современным стандартам с первого класса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Минпросвещения рассказали о формате нового учебного года
В ЕГЭ внесут изменения почти по всем предметам
В России предложили ужесточить требования к проведению олимпиад
В России сократят длительность ЕГЭ по двум предметам почти на час