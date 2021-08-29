Учителя предложили облегчить ЕГЭ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, что выпускникам школ захотели разрешить сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на базе своих школ, где они обучаются, сообщает URA.RU.

По словам Онищенко, такой способ облегчить ЕГЭ позволит уменьшить стресс, возникающий у детей при сдаче экзаменов. Предложение учителей уже рассматривалось на заседании Госсовета, посвященном началу нового учебного года.

«Учителя предложили, чтобы выпускники не в другую школу шли сдавать ЕГЭ, а сдавали в своей школе. Чтобы было меньше стресса у детей. Вот это разумное предложение. Если вы не доверяете учителям, которые здесь, пусть приходят другие. Лучше меняться экзаменаторами, чем школами», — заявил депутат.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор решил изменить ЕГЭ по всем предметам в период с 2022 по 2024 год. В ведомстве объяснили эту меру тем, что в ближайшие годы из школы будут выпускаться дети, учившиеся по современным стандартам с первого класса.

