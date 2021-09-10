В России оценили влияние COVID-19 на ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с RTVI оценил влияние пандемии коронавирусной инфекции на результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

По его словам, COVID-19 практически не повлиял на ЕГЭ, однако сказался на выполнении практических заданий, так как дома у школьников не было возможности выполнять лабораторные работы и ставить опыты.

«Если брать прошлый год, все боялись, что обрушатся результаты, единственный, кто говорил, что они могут быть лучше, - это был я. Почему? Потому что последние два месяца выпускник остался дома и готовился к тем предметам, которые он выбрал», — отметил Музаев.

Ранее российский педагог Ирина Абанкина перечислила изменения в ЕГЭ в 2022 году. По ее словам, из экзамена по русскому языку уберут тесты. Кроме того, во время проверки знаний по английскому языку школьников ждет «некоторый уход от синтаксиса», упор сделают на практику.