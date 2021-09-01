Рособрнадзор назвал дату проведения итогового сочинения

Рособрнадзор: являющееся допуском к ЕГЭ итоговое сочинение запланировано на 1 декабря

Итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ, планируется провести 1 декабря 2021 года. Об этом сообщил Рособрнадзор, передает ТАСС.

Дополнительные даты проведения запланированы на 2 февраля и 4 мая 2022 года, уточнили в ведомстве.

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов назвал пять направлений, по которым учащиеся выпускных классов будут писать итоговые сочинения. Так, школьников ожидают темы «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и Наказание — вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня», «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина».

Кравцов добавил, что написание сочинений — «возрождение хорошей традиции, которая была в советское время».