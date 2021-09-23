В России рассказали об изменении перечня обязательных ЕГЭ

РИА Новости: в Рособрнадзоре заявили, что новых обязательных ЕГЭ не будет

В Рособрнадзоре рассказали РИА Новости, что обязательных Единых государственных экзаменов (ЕГЭ), кроме русского языка и математики, в ближайшей перспективе не будет.

Как заявили в ведомстве, ежегодно поступают предложения об изменении перечня обязательных предметов. Там напомнили, что в сейчас для проверки общих речевых компетенций обучающегося, выявления уровня его речевой культуры, оценки умения выпускника рассуждать по избранной теме, аргументировать свою позицию проводится итоговое сочинение.

При этом вопрос о новых обязательных предметах в России должен рассматриваться в плоскости целесообразности и необходимости для удовлетворения запросов общества и государства, заключили в ведомстве.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что считают необоснованным полный отказ от ЕГЭ и переход на новую форму аттестации. Также там напомнили, что экзамен подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы России.

В 2022 году выпускников ждут изменения почти по всем предметам ЕГЭ, кроме информатики. Изменения будут вводиться поэтапно с 2022 по 2024 год.