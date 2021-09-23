В России прокомментировали последствия полного отказа от ЕГЭ

Рособрнадзор считает необоснованным полный отказ от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), так как это может снизить качества образования, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению», — отметили в Рособрнадзоре. Также там, говоря о вступительных испытаниях, напомнили, что экзамен подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы России.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ в 2022 году пройдет в допандемийном формате, если не будет всплесков заболеваемости коронавирусом и их последствий. По его словам, нужно проанализировать ситуацию с COVID-19 в стране, которая будет наблюдаться осенью. Музаев подчеркнул, что в прошлом учебном году в ведомстве выбирали формат ЕГЭ исходя из эпидемиологической ситуации.

В 2022 году выпускников ждут изменения почти по всем предметам ЕГЭ, кроме информатики. Изменения будут вводиться поэтапно с 2022 по 2024 год.