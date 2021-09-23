Среди привитых от коронавируса россиян назвали число оптимистов

Среди россиян, которые считают себя оптимистами, от коронавируса привился почти каждый второй. При этом среди пессимистов сделали прививку только 38 процентов граждан, сообщает РБК со ссылкой на исследование Superjob.ru.

Аналитики назвали число оптимистов среди привитых россиян: ими являются 49 процентов граждан. При этом только 29 процентов из них не собираются вакцинироваться. Этот показатель среди пессимистов значительно выше — 42 процента.

«Оптимисты значительно более лояльны к прививочной кампании», — подчеркивают исследователи.

Среди непривитых оптимистов намерены вакцинироваться 22 процента, а среди пессимистов это число составляет 20 процентов. «Судя по комментариям опрошенных, опасения за личное здоровье после введения препарата перевешивают страх перед худшим сценарием распространения инфекции», — отметили аналитики.

Разница среди привитых мужчин между оптимистов и пессимистов составляет всего четыре процента (47 и 43 процента, соответственно). Однако россиянок-оптимисток вакцинированных в 1,6 раза больше, чем среди пессимисток (52 и 32 процента).

Число мужчин-оптимистов, не планирующих прививаться, меньше, чем среди пессимистов (30 и 37 процентов, соответственно). Разница среди женщин оптимистов и пессимистов в этом вопросе также более значительна: 28 и 48 процентов.

В опросе учли мнение 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводили с 17 по 22 сентября, в нем поучаствовали жители 396 населенных пунктов из всех округов России.