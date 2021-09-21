Врач призвал ввести в России обязательную вакцинацию от COVID-19

Педиатр Баранов: в России нужно ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

В России нужно ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для взрослых и детей, к этому призвал главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения России Александр Баранов. Его слова приводят «Ведомости».

«У нас добровольная вакцинопрофилактика. Вот я считаю, что, наверное, бывают периоды, когда от добровольной вакцинопрофилактики надо отказываться», — заявил Баранов.

Ранее Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о начале в регионе четвертой волны пандемии коронавируса. По его словам, в республике наблюдается значительный рост числа обращений пациентов с COVID-19 в первичное звено здравоохранения и фиксируется большое количество коронавирусных пневмоний в тяжелой стадии.