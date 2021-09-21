В российском регионе началась четвертая волна коронавируса

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о начале в регионе четвертой волны пандемии коронавируса. Об этом министр написал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, в регионе наблюдается значительный рост числа обращений пациентов в первичное звено здравоохранения с COVID-19. Кроме того, фиксируется «большое количество тяжелых ковидных пневмоний даже у молодых людей».

Охлопков добавил, что COVID-19 стал хуже поддаваться лечению и у пациентов появились новые симптомы, которые ранее не наблюдались или встречались редко.

Министр напомнил о необходимости вакцинации в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 19 179 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Выздоровели от коронавируса за минувшие сутки 15 437 человек. За последние сутки зафиксировано 812 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Этот показатель поднялся впервые почти за месяц, 26 августа было зафиксировано 820 смертей.