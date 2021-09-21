Российский иммунолог объяснил причину тяжелого течения CОVID-19 у детей

Дети стали чаще тяжело переносить коронавирус, так как их иммунитет отвык бороться с инфекциями в условиях карантина, считает врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Его слова приводит URA.

«В этом году детишек, которые переносят коронавирусную инфекцию с какой-то симптоматикой, становится больше», — рассказал российский иммунолог. Специалист объяснил тяжелое течение болезни двумя причинами — первая кроется в «дельта»-штамме коронавируса, который распространен повсеместно и является более агрессивным.

Еще одна причина, по мнению Болибока, — это карантин, на котором некоторые дети сидят вместе со своими родителями, в таких условиях иммунная система разучивается противостоять вирусам.

«Дети, просидев полтора-два года на карантине со взрослыми, их иммунная система просто отвыкла от вирусных инфекций и она не готова с ними бороться», — считает специалист. Также он добавил, что два перечисленных фактора могут действовать комплексно на маленьких россиян.

Ранее Болибок заявил, что в России осенью следует ожидать роста заболеваемости COVID-19. Специалист отметил, что в некоторых регионах России уже начался рост заражений коронавирусом, при этом в некоторых регионах выявляют меньше случаев. Также он предположил, что на рост заболеваемости COVID-19 могут наложиться и другие инфекции. Уже сейчас отмечаются массовые обращения к врачам граждан с ОРВИ и кишечными инфекциями.