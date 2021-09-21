В России впервые с 26 августа умерли более 800 пациентов с COVID-19

Оперштаб: в России впервые с 26 августа умерли за сутки более 800 человек с COVID-19

В России за последние сутки зафиксировано 812 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

Показатель за минувшие сутки поднялся впервые почти за месяц. 26 августа было зафиксировано 820 смертей.

Лидерами по числу смертей стали Москва (52) и Санкт-Петербург (42). Кроме того, в число лидеров по уровню смертности вошли: Свердловская область — 37, Краснодарский край — 32, Пермский край — 28.

Общее количество жертв пандемии достигло 199 808 человек.

За последние сутки в России выявлено 19 179 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В то же время за минувшие 24 полностью выздоровели 15 437 человек.

Днем ранее, 20 сентября, в стране зафиксировали 19 744 случая коронавируса. За сутки скончались 778 пациентов с COVID-19.