Иммунолог назвал сроки повторной вакцинации

Генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал в интервью радио Sputnik, когда лучше всего проводить ревакцинацию.

Минздрав рекомендует проводить ревакцинацию через 6 месяцев после первого курса полной вакцинации. По словам специалиста, данный срок является рациональным. Он подчеркнул, что в некоторых случаях ревакцинация может потребоваться раньше. В частности, речь идет о пожилых людях или пациентах, у которых имеются отдельные иммунодефицитные состояния. Также повторную прививку могут сделать люди, у которых подходит срок ревакцинации и которые планируют поездки в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В данном случае необходимо, чтобы с момента получения препарата до поездки прошло минимум две недели.

Крючков отметил, что торопиться в данном вопросе не стоит, поскольку большой пользы не будет. В то же время иммунолог предупредил, что затягивать с ревакцинацией и ждать больше семи месяцев после первой прививки не следует. В противном случае есть определенные риски. В частности, у трети пациентов антитела «либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает».

Эксперт также предположил, что в будущем молодым людям будут делать прививку от COVID-19 каждые восемь-девять месяцев, а пожилым — каждые четыре-пять месяцев.

Ранее иммунолог Александр Полевщиков развеял популярный миф о повторной вакцинации от коронавируса. По его словам, повторная вакцинация от COVID-19 не может повысить «напряженность» иммунитета.