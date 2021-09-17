Врач объяснил правила ревакцинации после слов Путина о COVID-19 в его окружении

Врач Тимур Пестерев объяснил, что значит «вовремя ревакцинироваться» после заявления президента России Владимира Путина о заболевших COVID-19 в его окружении. Слова медика приводит «Радиоточка НСН» в своем Telegram-канале.

«По рекомендациям, ревакцинация проводится раз в год, при особо плохой эпидемиологической ситуации — раз в полгода», — напомнил россиянам эксперт.

Но самое важное правило — это периодически сдавать анализ и отслеживать уровень антител к коронавирусу. Если антитела выше уровня, который дает защиту человеку, то ревакцинироваться не нужно, считает медик.

Пестерев считает, что первый анализ на антитела нужно сдать через три-четыре недели после полной вакцинации, чтобы проверить, насколько хорошо они выработались. Второй раз — через полгода, поскольку «эпидемическая ситуация не очень простая».

«В некоторых случаях советуют чаще проверять антитела. Например, есть люди с особенностями иммунитета, у которых уровень антител быстро падает. Если уровень антител низкий, рекомендуется вакцинация», — рассказал врач.

Президент России Владимир Путин был вынужден уйти на самоизоляцию из-за того, что в его близком окружении были выявлены случаи заражения коронавирусом. Глава государства также рассказал, что один из заболевших «ревакцинировался, но, судя по всему, поздновато».