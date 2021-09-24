Российский регион ужесточил коронавирусные ограничения

В Саратовской области закроют фуд-корты и переведут школы на дистанционку

В Саратовской области ужесточили ограничения из-за эпидемиологической ситуации с COVID-19. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу властей региона.

С понедельника, 27 сентября, фуд-корты и развлекательные комнаты в торговых центрах области будут закрыты. В Саратове все школы перейдут на дистанционную форму обучения.

«Школы Саратова и учреждения дополнительного образования с 27 сентября по 11 октября переходят на дистанционное обучение», — говорится в сообщении.

Ранее власти другого российского региона — Пермского края — заявили о переходе на систему QR-кодов для посещения мероприятий, спортивных соревнований, учреждений культуры и заведений общественного питания.