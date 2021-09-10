Собянин объяснил логику введения и отмены ограничений из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как и почему вводятся ограничения из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщается на сайте градоначальника.

Он отметил, что городские власти часто упрекают не только за излишнюю строгость ограничительных мер, но и за их отмену.

«Что бы мы ни делали, нас обвиняют в каких-то историях, связанных с каким-то заговором, с какими-то специальными мерами, для того, чтобы ухудшить ситуацию. Это абсурд», — заявил мэр.

По словам Собянина, для столичного правительства главным является предоставление медицинской помощи всем местным жителям, чтобы ни один москвич не остался без амбулаторной, стационарной или неотложной помощи. По этой причине в период пандемии было мобилизовано почти все здравоохранение, созданы тысячи новых коек для больных COVID-19.

«Все эти меры должны быть сбалансированы, и мы, не исходя из каких-то политических мотивов, снимаем ограничения, их вводим. Вводим исходя из той ситуации, которая складывается», — сказал мэр Москвы.

С другой стороны, подчеркнул градоначальник, очень важно дать возможность нормально жить в столице, работать его экономике. Вот почему так нужны именно сбалансированные меры. И ответственность за принятие таких мер, мэр берет на себя.

По данным на 10 сентября, за последние сутки в Москве выявлено 1566 новых случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа госпитализированы 576 человек, скончались 48 пациентов. Общее число заражений с начала пандемии в России составило 7 102 625.