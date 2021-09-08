Россия
 
Последние новости
Организаторы теракта в Париже потребовали «обращаться с ними как с людьми»
Муж и жена сделали коррекцию зрения и не узнали друг друга
Раскрыты сроки выхода дорогой консоли PlayStation
Две компании не поделили тела замороженных ради воскрешения россиян
На площади трех вокзалов в Москве построят четвертый
Уличная камера засняла случайно показавшую нижнее белье соседям девушку
Дмитрий Певцов выступил за цензуру в искусстве
Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги
Россиянка отдала подставному курьеру 80 тысяч рублей 
Новости партнеров
Прослушать новость

Собянин оценил возможность объединения Москвы и Подмосковья

Собянин: объединение Москвы и Подмосковья приведет к усложнению управления регионом
Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Объединение Москвы и Подмосковья может привести к усложнению управления регионом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».

«Во всякой системе есть свои плюсы и минусы. Но если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить. Она выстроилась. Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья - очень сложная», — сказал градоначальник.

По словам главы Москвы, у города хватает своих проблем и задач, а попытка «объять необъятное» приведет к усложнению, а не к упрощению. Собянин считает, что на данный момент объединять Москву и Подмосковье не стоит.

Ранее Собянин призвал продолжить применять жесткие меры по отношению к нелегальным мигрантам. По его мнению, тех, кто нарушает миграционное законодательство нужно выдворять за пределы страны с запретом дальнейшего въезда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Собянин внес поправки об усилении наказания за нарушение тишины автомобилистами
На площади трех вокзалов в Москве построят четвертый
Мэр Москвы оценил вероятность введения новых коронавирусных ограничений