Собянин оценил возможность объединения Москвы и Подмосковья

Объединение Москвы и Подмосковья может привести к усложнению управления регионом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».

«Во всякой системе есть свои плюсы и минусы. Но если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить. Она выстроилась. Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья - очень сложная», — сказал градоначальник.

По словам главы Москвы, у города хватает своих проблем и задач, а попытка «объять необъятное» приведет к усложнению, а не к упрощению. Собянин считает, что на данный момент объединять Москву и Подмосковье не стоит.

Ранее Собянин призвал продолжить применять жесткие меры по отношению к нелегальным мигрантам. По его мнению, тех, кто нарушает миграционное законодательство нужно выдворять за пределы страны с запретом дальнейшего въезда.