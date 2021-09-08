Собянин внес поправки об усилении наказания за нарушение тишины автомобилистами

Мэр Москвы Собянин внес поправки о росте штрафов за нарушение тишины водителями в 10 раз

Мэр Москвы Сергей Собянин внес пакет изменений в законодательство об ужесточении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. Об этом он в среду, 8 сентября, написал в своем блоге.

«Отдельные "отмороженные" автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой», — отметил он, добавив, что давно получал просьбы что-то сделать с этой проблемой.

Градоначальник, в частности, предложил запретить в столице автомобили и мотоциклы с тюнингованными глушителями, если те сильно шумят, нарушая тишину и покой граждан в темное время суток.

Штрафы за нарушение тишины могут вырасти в 10 раз

Собянин предложил повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины водителями с 0,5 до 5 тысяч рублей. Это касается автомобилей с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, мотоциклов до 50 лошадиных сил и грузовиков до 250 лошадиных сил.

«Если мощность двигателя легковой машины превышает 200 лошадиных сил, то штраф будет еще больше: плюс 250 рублей за каждые 10 лошадиных сил сверху. Владелец спорткара с 400 "лошадками" под капотом заплатит уже 10 000 рублей», — заявил мэр.

Фиксировать нарушения будут с помощью камер, способных замерять уровень шума

Выявлять случаи нарушения автомобилистами тишины будут в автоматическом режиме с помощью камер фотовидеофиксации. Для этого их оснастят специальными устройствами — шумомерами, пояснил Собянин.

«Они обеспечат системный характер привлечения к ответственности и неотвратимость наказания», — пообещал глава города.

Собянин также добавил, что транспортные средства с полностью или частично модифицированными глушителями начнут задерживать и помещать на спецстоянку. Чтобы вернуть мотоцикл или машину, владельцам придется снова установить штатное устройство снижения шума двигателя.