В России изменили один дорожный знак

С 1 сентября в России поменялся знак, предупреждающий водителей о камерах на дорогах: табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» окончательно заменил знак 6.22 с таким же обозначением. Согласно вступившему в силу в марте постановлению правительства, закончился переходный период, когда на дорогах можно было оставить оба варианта.

Отличия старой таблички и заменившего ее знака в том, что новый не указывает конкретное место работы камер, а только предупреждает о приближении к зоне фотовидеофиксации за 150-300 метров. Такие знаки будут устанавливать, в частности, перед въездом в населенный пункт.

Кроме того, новый знак станет самостоятельным — его необязательно устанавливать только совместно с другими знаками, как это было в случае со старой табличкой.

Также с 1 сентября у российских автомобилистов появилась возможность удаленно обжаловать штрафы ГИБДД за нарушения, зафиксированные камерами.

Раньше это можно было сделать заказным письмом или приходилось лично посетить отделение Госавтоинспекции по месту нарушения. Теперь оспорить штраф можно через сайт госуслуг.