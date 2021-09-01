Россия
 
Последние новости
В Госдуме оценили идею Киева назвать страну Русь-Украина
Латиноамериканцы ополчились на биткоин
На Украине понадеялись на остановку «Северного потока-2»
Путь от ИП «Есипово» до Ленинградского шоссе освободился от пробок
В России вступили в силу изменения в подготовке студентов
Байден заявил о рычагах воздействия на талибов
На Украине назвали недоступные для ударов российских «Искандеров» области
Кадыров рассказал о бесплатном горячем питании в чеченских школах
Apple потратит миллионы долларов на расовое равенство
Новости партнеров
Прослушать новость

В России изменили один дорожный знак

В России поменяли дорожный знак, предупреждающий водителей о фотовидеофиксации нарушений
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

С 1 сентября в России поменялся знак, предупреждающий водителей о камерах на дорогах: табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» окончательно заменил знак 6.22 с таким же обозначением. Согласно вступившему в силу в марте постановлению правительства, закончился переходный период, когда на дорогах можно было оставить оба варианта.

Отличия старой таблички и заменившего ее знака в том, что новый не указывает конкретное место работы камер, а только предупреждает о приближении к зоне фотовидеофиксации за 150-300 метров. Такие знаки будут устанавливать, в частности, перед въездом в населенный пункт.

Кроме того, новый знак станет самостоятельным — его необязательно устанавливать только совместно с другими знаками, как это было в случае со старой табличкой.

Также с 1 сентября у российских автомобилистов появилась возможность удаленно обжаловать штрафы ГИБДД за нарушения, зафиксированные камерами.
Раньше это можно было сделать заказным письмом или приходилось лично посетить отделение Госавтоинспекции по месту нарушения. Теперь оспорить штраф можно через сайт госуслуг.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам объяснили изменения в дорожных знаках
Российских водителей предупредили об изменениях в дорожных знаках
Автоэксперты раскрыли единственный способ распознать скрытый патруль ГИБДД