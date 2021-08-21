Россия
 
Последние новости
Эрдоган захотел увеличения поставок газа по «Турецкому потоку»
Два человека погибли в результате взрыва в квартире на северо-западе Москвы
OnlyFans официально запретил контент «откровенно сексуального характера»
Эрдоган прокомментировал ситуацию в Афганистане
Уволенные из театра Ермоловой артисты пожаловались на худрука Путину
«Спартак» потерял очки в матче с тульским «Арсеналом»
Путин и Эрдоган обменялись соболезнованиями в связи с крушением Бе-200
Россия пообещала жестко ответить на новые санкции США из-за ситуации с Навальным
Синоптики пообещали россиянам «погодное проклятие»
Новости партнеров
Прослушать новость

Российских водителей предупредили об изменениях в дорожных знаках

ГИБДД: с 1 сентября на дорогах оставят только новую версию знака «Фотовидеофиксация»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ГИБДД предупредила водителей, что с 1 сентября 2021 года на российских дорогах оставят только новую версию знака «Фотовидеофиксация». Соответствующее постановление правительства вступило в силу в марте, передает РИА Новости.

Отмечается, что вместо уже существующего знака 8.23 на дорогах установят новый — 6.22. Он будет применяться самостоятельно, находиться только на въезде в населенный пункт и действовать на всей его территории. Этот знак уже присутствует на трассах вне поселений, в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты, и предупреждает о работе камер, фиксирующих нарушения.

В ГИБДД считают, что новые правила помогут исправить массовое применение знаков 8.23, заполонивших улицы.

Ранее сообщалось, что МВД России изучает возможность оснастить автомобили Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации. Как сообщили в ведомстве, подобное нововведение позволит выявлять в транспортном потоке проблемных российских водителей, а также машины, числящиеся в угоне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ДПС решила следить за российскими водителями по-новому
Россиян предупредили о штрафах за превышение средней скорости
Автоюрист оценил опасность новых штрафов за превышение скорости