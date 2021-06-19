Россиян предупредили о штрафах за превышение средней скорости

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с агентством «Прайм», как россиян будут штрафовать за превышение средней скорости.

По словам эксперта, для обеспечения безопасности движения мало прямых камер, определяющих превышение скорости в моменте. Так, многие водители уже изучили расположение камер и практикуют рваный ритм езды — значительно превышая скорость на участках без камер и притормаживая там, где камеры установлены.

Соловьев напомнил, что приборы для измерения средней скорости уже созданы давно и по виду отличаются от обычных камер. Такие приборы не считываются антирадарами, однако по правилам они наносятся на карты мобильных приложений и оснащаются предупреждающими дорожными знаками видеофиксации.

При этом сейчас суды по-разному стали трактовать эти нарушения, однако большинство все же встали на сторону граждан. Однако предложения о полноценном закреплении возможности штрафовать за превышение средней скорости, продолжали разрабатываться.

Собеседник агентства пришел к выводу, что в идеальной формулировке понятия «средняя скорость» должны быть определенным образом разрешены коллизии с необходимостью четкого указания времени и места совершения административного правонарушения.

Ранее автоюрист Лев Воропаев заявил, что за превышение средней скорости на протяженных участках дорог автовладельцев штрафуют и сейчас, однако по сути такие штрафы незаконны и их можно обжаловать. По его словам, в правилах дорожного движения нет понятия средней скорости, но многие приборы, которые измеряют скорость, определяют именно среднюю скорость на том или ином участке дороги.