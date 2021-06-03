Автоюрист оценил опасность новых штрафов за превышение скорости

За превышение средней скорости на протяженных участках дорог автовладельцев штрафуют и сейчас, однако по сути такие штрафы незаконны и их можно обжаловать. Так опасность появления новой нормы для россиян оценил автоюрист Лев Воропаев в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, в правилах дорожного движения нет понятия средней скорости, но многие приборы, которые измеряют скорость, определяют именно среднюю скорость на том или ином участке дороги.

Верховный суд один раз встал на сторону автолюбителей, аргументируя это тем, что правила дорожного движения не предусматривают превышение средней скорости, поэтому у ГИБДД нет основания привлекать к ответственности за нарушение средней скорости Лев Воропаев, автоюрист

Автоюрист уверен, что на основании этого случая законодатели решили ввести понятие средней скорости, так как на решение Верховного суда ориентируются все остальные суды.

«Например, я еду 60 километров, пять метров проехал со скоростью 50 километров в час, 100 метров со скоростью 80 километров в час, и так далее — средняя скорость составила 90 километров в час. Это зафиксировали и привлекли к ответственности», — объяснил Воропаев.

По его мнению, мало автовладельцев пытаются обжаловать штрафы, потому что деньги небольшие, а привлекать профессиональных юристов к таким делам дорого. Также он считает, что штрафы за «моментальную скорость» обжаловать сложнее.

Ранее сообщалось, что с 1 июня российским водителям не грозят штрафы за езду на зимней резине, так как это не предусмотрено законодательством — соответствующих поправок нет в Административном кодексе.