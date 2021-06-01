Российским водителям назвали не грозящее штрафом нарушение

C 1 июня российским водителям не грозят штрафы за езду на зимней резине, так как это не предусмотрено законодательством — соответствующих поправок нет в административном кодексе. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Максим Сыров.

Он пояснил, что в статье 12.5 КоАП («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена») названы такие характеристики автомобиля, как маленький протектор, нарушение герметичности шин, нарушение болтов, но не зимняя или летняя резина.

«Они (поправки — прим."Ленты.ру") были запланированы, обсуждались в ноябре прошлого года активно, но пока, чтобы что-то в ближайшее время принималось, — нет такого», — сказал Сыров.

Ранее сообщалось, что в июне, июле и августе нельзя будет ездить на зимней резине, а в декабре, январе и феврале — на летней. Штраф за нарушение этого правила составит 500 рублей.