Россия
 
Последние новости
В США заявили о заочной победе Путина над Байденом
Главу Меджлиса крымских татар заочно приговорили к шести годам колонии
Состояние российских богачей увеличилось на миллиарды долларов
Зеленский назвал сроки возможного «российского блицкрига» на Украину
Российский Ан-124 «Руслан» отработал полет с «одним отказывающим двигателем»
Жители трех городов России бросились скупать квартиры в Крыму
Проклова раскрыла подробности домогательств со стороны известного актера
Госдума приняла закон о бесплатном подключении россиян к газу
Пенсионный фонд выиграл суд против Максима Галкина
Новости партнеров
Прослушать новость

Российским водителям назвали не грозящее штрафом нарушение

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

C 1 июня российским водителям не грозят штрафы за езду на зимней резине, так как это не предусмотрено законодательством — соответствующих поправок нет в административном кодексе. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Максим Сыров.

Он пояснил, что в статье 12.5 КоАП («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена») названы такие характеристики автомобиля, как маленький протектор, нарушение герметичности шин, нарушение болтов, но не зимняя или летняя резина.

«Они (поправки — прим."Ленты.ру") были запланированы, обсуждались в ноябре прошлого года активно, но пока, чтобы что-то в ближайшее время принималось, — нет такого», — сказал Сыров.

Ранее сообщалось, что в июне, июле и августе нельзя будет ездить на зимней резине, а в декабре, январе и феврале — на летней. Штраф за нарушение этого правила составит 500 рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Госдума одобрила ужесточение наказания за пьяную езду
Дорожные штрафы предложили автоматически списывать со счетов нарушителей
Российским водителям пригрозили новыми штрафами