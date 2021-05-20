Дорожные штрафы предложили автоматически списывать со счетов нарушителей

Министерство юстиции намерено автоматизировать списание денег с банковских счетов граждан, не оплативших штрафы за нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект.

Таким образом предлагается упростить порядок взысканий без привлечения судебных приставов. По информации издания, поправки уже поддержаны Минфином. По прогнозам, новая система заработает уже в 2022 году.

В Минюсте признали некоторые риски, связанные с неправомерным списанием денег со счетов россиян. В связи с этим ведомство «прорабатывает дополнительные механизмы защиты прав граждан».

В декабре 2020 года сообщалось, что Государственная Дума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые упростят процедуру обжалования штрафов от ГИБДД. Автомобилисты с помощью портала Госуслуг смогут оспорить ошибочные постановления Госавтоинспекции. Авторы поправок отмечают, что сейчас в России идет активное развитие сети камер, и полностью исключить ошибки не представляется возможным. Также в последнее время камеры научились распознавать новые нарушения ПДД, такие как непропуск пешеходов, разговоры по телефону и непристегнутые ремни безопасности, что может вызывать дополнительные трудности.

Разработанные изменения должны позволить россиянам избежать необходимости обращаться в отделения Госавтоинспекции и тратить время на заполнение бумаг. Отмечается, что для оформления жалобы необходимо иметь электронную подпись на сайте Госуслуг. Новая норма полноценно заработает с 1 сентября 2021 года.