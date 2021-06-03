Автоэксперт оценил возможность введения нового штрафа для российских водителей

Верховный суд уже вставал на сторону автомобилистов в случае превышения «cредней скорости», и введение штрафов за это некорректно, считает председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Так он оценил возможность появления новой нормы для россиян в разговоре с RT.

Эксперт отметил, что практика установления средней скорости и наказание за ее превышение стали вводить отдельные регионы. После этого Верховный суд заявил, что в кодексе такого рода наказания не предусмотрены, поскольку «должно обязательно определяться место и время совершения правонарушения».

«Это [определение места и времени совершения правонарушения] непременные признаки любого деяния... Кроме того, все дорожные знаки, ограничивающие скорость, они касаются конкретных участков... Я не против тотального видеоконтроля вообще. Установите видеокамеры повсеместно, на всех дорогах и трассах, и фиксируйте в каждый момент времени такое превышение», — заявил Похмелкин.

Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что по сути такие штрафы незаконны и их можно обжаловать. По его словам, в правилах дорожного движения нет понятия средней скорости, но многие приборы, которые измеряют скорость, определяют именно среднюю скорость на том или ином участке дороги.

Ранее стало известно, что с 1 июня российским водителям не грозят штрафы за езду на зимней резине, так как это не предусмотрено законодательством — соответствующих поправок нет в Административном кодексе.