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Автоэксперты раскрыли единственный способ распознать скрытый патруль ГИБДД

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Автоэксперты раскрыли единственный способ распознать скрытый патруль Госавтоинспекции. Об этом сообщает Autonews.ru.

Чаще всего сотрудники ГИБДД осуществляют скрытое патрулирование на ведомственных Ford Focus без каких-либо опознавательных знаков. В потоке такие машине идентифицировать тяжело. Единственный элемент, по которому можно догадаться, что машина принадлежит полиции, — это специальное видеооборудование, установленное на передней панели в салоне автомобиля.

В полиции отмечают, что патрулирование без опознавательных знаков и мигалок помогает выявлять десятки нарушений правил дорожного движения и более тщательно и полно осуществлять контроль ситуации на дороге.

Ранее стало известно, что Национальный автомобильный союз предложил включить в обязательную систему школьного образования полный теоретический курс ПДД. Соответствующее письмо с инициативой направлено российскому правительству.

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