Автоэксперты раскрыли единственный способ распознать скрытый патруль ГИБДД

Автоэксперты раскрыли единственный способ распознать скрытый патруль Госавтоинспекции. Об этом сообщает Autonews.ru.

Чаще всего сотрудники ГИБДД осуществляют скрытое патрулирование на ведомственных Ford Focus без каких-либо опознавательных знаков. В потоке такие машине идентифицировать тяжело. Единственный элемент, по которому можно догадаться, что машина принадлежит полиции, — это специальное видеооборудование, установленное на передней панели в салоне автомобиля.

В полиции отмечают, что патрулирование без опознавательных знаков и мигалок помогает выявлять десятки нарушений правил дорожного движения и более тщательно и полно осуществлять контроль ситуации на дороге.

Ранее стало известно, что Национальный автомобильный союз предложил включить в обязательную систему школьного образования полный теоретический курс ПДД. Соответствующее письмо с инициативой направлено российскому правительству.