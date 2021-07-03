В ГИБДД захотели обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамены на знание ПДД

Столичная ГИБДД хочет обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамены на знание правил дорожного движения (ПДД). Об этом в субботу, 3 июля, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По данным агентства, причиной этого стало большое число аварий с нарушающими ПДД курьерами-велосипедистами. С инициативой выступил глава столичного управления ГИБДД Александр Быков. Он считает необходимым закрепить законодательно нормы, которые обяжут всех доставщиков сдавать экзамены.

Ранее 3 июля сообщалось, что глава ГИБДД России Михаил Черников предложил ввести минимальный возраст для пользования самокатами, чтобы избегать участившиеся аварии.