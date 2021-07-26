Россия
 
Последние новости
Обратившаяся к Путину активистка ответила на комментарий Пескова по ее делу
На Украине разоблачили масштабную ботоферму
Популярный блогер обматерил выступающих против вакцинации россиян
Бывшая жена Стаса Пьехи резко похудела на фоне стресса из-за избитого сына
Очередной дом главы ГИБДД Ставрополья попал на видео
На Украине обнаружили рекордную плантацию марихуаны
Появилось видео побега воспитанников из детского сада в Москве 
Бывшая жена Мамаева пожаловалась на жилищные условия
Появились подробности о состоянии вышедшей из комы МакSим
Новости партнеров
Прослушать новость

В России предложили включить правила дорожного движения в ЕГЭ

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Национальный автомобильный союз (НАС) направил в правительство России письмо, в котором предлагается включить в обязательную систему школьного образования полный теоретический курс правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает Autonews.ru.

В НАС считают, что российские школьники получают недостаточно знаний о ПДД, что приводит к аварийным ситуациям, в частности, при использовании электротранспорта. Сдавать экзамен по знанию ПДД предлагается через ЕГЭ.

«В настоящее время полноценные уроки по ПДД заменены на проведение факультативных занятий вне учебного плана, конкурсов, издание газет, что не способно заменить системного образования в данной сфере», — приводит издание слова руководителя НАС Антона Шапарина. Кроме того, он отметил, что на данный момент у молодых водителей наблюдается низкий уровень подготовки.

Ранее в ГИБДД захотели обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамены на знание ПДД. Причиной этого стало большое число аварий с нарушающими ПДД курьерами-велосипедистами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Камеры начнут штрафовать водителей за несоблюдение дистанции
Популярного российского блогера-владельца Lamborghini лишили водительских прав
На Украине появится институт доносчиков на нарушителей ПДД