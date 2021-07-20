На Украине появится институт доносчиков на нарушителей ПДД

На Украине появится институт информаторов, в рамках которого граждане смогут сообщать о нарушениях правил дорожного движения (ПДД) в обмен на вознаграждение. Соответствующий законопроект в Верховную Раду внесли депутаты от президентской партии «Слуга народа», сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Согласно его тексту, засвидетельствовавшие нарушения ППД граждане смогут доложить об этом сотрудникам правоохранительных органов. К заявлению об административном нарушении информаторы должны будут предъявить фото- или видеодоказательства. При этом сам доносчик не должен являться потерпевшим в зафиксированном акте нарушения ПДД.

Само понятие «информатор» будет узаконено. Такой статус получат украинцы, которые будут сообщать о нарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. За это им будут выплачивать вознаграждения, размер которых составит 10 процентов от суммы штрафа за нарушение. Однако если информация окажется ложной, недобросовестному информатору могут грозить исправительные работы или арест сроком до года.

В феврале Верховная Рада одобрила закон об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Согласно нему, некоторые штрафы за несоблюдение ПДД вырастут в 5-10 раз. Вместе с тем в Уголовном кодексе Украины появилась статья о сроках лишения свободы лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Ранее украинцы начали доносить на русскоязычных сограждан. Более 120 человек пожаловались на нарушения прав, препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания.