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Россиянам объяснили изменения в дорожных знаках

Главред «За рулем» Кадаков: знак «Фотовидеофиксация» будут ставить не перед камерами
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Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков объяснил изменения в дорожном знаке «Фотовидеофиксация», которые произойдут с 1 сентября 2021 года. Его слова передает RT.

«Смысл в том, что раньше знак "Фотовидеофиксация" сочетался с другим знаком, например "Ограничение скорости", и действовал перед конкретной камерой», — рассказал Кадаков. Однако теперь эти знаки будут ставить не перед камерами, а на дорожных участках.

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По словам эксперта, новый знак придумали, так как поменялся смысл предупреждения. Он отметил, что для водителя нет никакой разницы, какой конкретно дорожный знак будет предупреждать.

Ранее ГИБДД предупредила водителей, что с 1 сентября на российских дорогах оставят только новую версию знака «Фотовидеофиксация». Соответствующее постановление правительства вступило в силу в марте. Вместо уже существующего знака 8.23 на дорогах установят новый — 6.22.

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