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Экс-губернатора лишили водительских прав после обвинений в пьяном вождении

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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Бывшего губернатора Липецкой области и сенатора Олега Королева лишили водительских прав за езду в пьяном состоянии. Об этом сообщила представитель Липецкого областного суда Юлия Дружинина, ее слова передает ТАСС.

Отмечается, что суд признал Королева виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем места ДТП»). Бывшего сенатора лишили прав управления автомобилем на один год.

В пятницу, 14 мая, в Telegram-каналах появилось видео, на кадры которого попал автомобиль сенатора. У транспортного средства были спущены колеса, а водитель ехал по дороге не ровно, периодически заезжая на разделительную полосу. Несколько раз он сбил дорожные знаки, а также врезался в другую машину и вынес ее на обочину. Позднее он уснул прямо за рулем.

Сам губернатор, комментируя эту видеозапись, объяснил, что не был пьян, однако у него во время езды прихватило сердце. Позднее он написал заявление о сложении полномочий сенатора.

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