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МВД России опровергло сообщения о новом штрафе для автомобилистов

МВД России опровергло данные о штрафе за установку без разрешения дополнительных динамиков
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Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

МВД опровергло сообщения о том, что российским автомобилистам грозит новое наказание — штраф в размере 500 рублей за установку дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает РИА Новости.

«В ответе пресс-центра МВД России содержались разъяснения норм действующего административного законодательства и ни слова не говорилось о введении нового штрафа», — заявили в МВД России.

Все соответствующие виды наказания для нарушителей действуют в настоящий момент и прописаны в статье 12.5 Кодекса об административных нарушениях, уточнили в ведомстве.

Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что российским водителям могут начать выписывать новые штрафы на 500 рублей за установку дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.

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