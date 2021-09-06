МВД России опровергло сообщения о новом штрафе для автомобилистов

МВД опровергло сообщения о том, что российским автомобилистам грозит новое наказание — штраф в размере 500 рублей за установку дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает РИА Новости.
«В ответе пресс-центра МВД России содержались разъяснения норм действующего административного законодательства и ни слова не говорилось о введении нового штрафа», — заявили в МВД России.
Все соответствующие виды наказания для нарушителей действуют в настоящий момент и прописаны в статье 12.5 Кодекса об административных нарушениях, уточнили в ведомстве.
Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что российским водителям могут начать выписывать новые штрафы на 500 рублей за установку дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.