Велосипедистам назвали грозящие штрафом нарушения

Заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская напомнила, что в правилах дорожного движения содержатся запреты для велосипедистов. Эксперт напомнила, что эти участники движения, как и водители, могут быть привлечены к административной ответственности, сообщает «Прайм».

Юрист назвала конкретные нарушения, грозящие велосипедистам штрафом. Так, им запрещено катать пассажиров, если транспортно средство это не подразумевает. Также не разрешается кататься на велосипеде, держась за него только одной рукой. Если россиянин вопреки запрету будет передвигаться с пассажиром или ехать не по велодорожке, то он рискует получить наказание виде штрафа в размере 800 рублей.

«Если велосипедист позволил себе сесть за руль двухколесного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, то согласно действующему законодательству, ему грозит штраф в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей», — отметила Петропольская.

Согласно Правилам дорожного движения, велосипедисты имеют право пользоваться как по велодорожками, так и тротуарами, и обочинами. Однако детям в возрасте от 7 до 14 лет разрешено передвигаться на велосипеде только по тротуарам, пешеходным или велопешеходным дорожкам, а также в рамках пешеходных зон. Достигнув 14 лет, россияне смогут проезжать на велосипедах по правому краю проезжей части или обочине при отсутствии специальных дорожек.

«Стоит усвоить ряд простых правил и норм дорожного движения, чтобы уберечь не только свою жизнь и здоровье, но и также жизнь и здоровье окружающих», — заключила юрист.