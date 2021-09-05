Россиян предупредили о новых автомобильных штрафах

Российским водителям могут начать выписывать новые штрафы на 500 рублей за установку дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации, об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

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В ведомстве предупредили, что понятие «внесение изменений в конструкцию транспортного средства», согласно положениям технического регламента Таможенного союза, включает в себя в том числе установку составных частей и предметов оборудования транспортного средства, не предусмотренных его конструкцией, которые могут оказывать влияние на безопасность дорожного движения.

Ранее в СМИ появились данные, что внесение изменений в акустическую систему автомобилей подпадает под требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, согласно которому разрешение на них нужно получать и регистрировать в ГИБДД. При первом выявлении нарушения водитель привлекается к ответственности, а в дальнейшем, если оно не будет устранено, машину могут снять с регистрации.

Ранее заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская назвала нарушения, грозящие штрафом велосипедистам. Так, им запрещено катать пассажиров, если транспортное средство это не подразумевает, не разрешается кататься на велосипеде, держась за него лишь одной рукой, запрещено садиться за руль велосипеда в состоянии алкогольного опьянения.