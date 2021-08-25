Россия
 
Последние новости
Неизвестный открыл огонь по посольству Франции в Танзании
В Минпросвещения раскрыли российским учителям подробности вакцинации от COVID-19
Талибы закрыли афганцам доступ в аэропорт в Кабуле
В МИД отреагировали на отказ США в выдаче визы Ласицкене
Охранники ТЦ не пустили россиянина на парковку за авто и сказали прийти позже 
Путин обсудил с премьером Пакистана ситуацию в Афганистане
Раскрыта личность убийцы 8-летней девочки из Тюмени
Над ведомством канцлера Австрии подняли флаг России
Одно действие постояльца после выселения из отеля спровоцировало споры в сети
Новости партнеров
Прослушать новость

МВД изменит правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения

МВД разработало изменение правил проверки водителей на состояние алкогольного опьянения
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress

МВД России разработало проект постановления правительства, предусматривающий изменение правил проверки водителей на состояние алкогольного опьянения и информирование их о результатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«МВД России подготовлен проект постановления правительства РФ, которым вносятся изменения в правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов», — отмечается в сообщении.

В документе уточняются субъекты, которые уполномочены на проведение поверок технических средств измерения, применяемых для медосвидетельствования. Кроме этого, предусматривается информирование водителей, состояние которых проверяют, о результатах поверок данных технических средств «в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений».

Ранее в августе в МВД опровергли использование комплекса, выявляющего неплательщиков штрафов. В ведомстве сообщили, что не использует аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», позволяющий выявлять водителей, которые не оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения.

18 августа сообщалось, что МВД перенесло запуск онлайн-базы по проверке прав водителей каршеринга на 2022 год.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Устроивший гонку от полиции пьяный россиянин попал на видео
В МВД опровергли использование выявляющего неплательщиков штрафов комплекса
В России участились ДТП с автомобилями каршеринга на треть