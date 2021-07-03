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МВД перенесло запуск онлайн-базы по проверке прав водителей каршеринга

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Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»

МВД перенесло запуск онлайн-базы, позволяющей агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей, на 2022 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Уточняется, что предоставление такой возможности планируется реализовать с помощью специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и портала госуслуг не ранее 2022 года.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников предложил лишить некоторые категории таксистов доступа к агрегаторам. По его словам, разрешить использование агрегаторов следует также исключительно водителям с российским водительским удостоверением или водительским удостоверением соответствующей категории гражданина другого государства, где русский язык закреплен в качестве государственного.

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