ГИБДД начала по-новому ловить нарушителей

Сотрудники ГИБДД начали по-новому ловить нарушителей на дорогах — они используют специальное мобильное приложение, которое информирует инспекторов об автомобилях, не зарегистрированных в Госавтоинспекции, а также о водителях, лишенных прав. Об этом сообщается на сайте ГИБДД по Свердловской области.

Специальные экипажи были выставлены в Екатеринбурге на перекрестках улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна, Вильгельма Де Геннина и Краснолесья. С помощью мобильного приложения инспекторы оперативно получают уведомления о нарушителях.

Так, за два часа рейда сотрудники ГИБДД получили свыше 15 уведомлений, в 5 случаях информация о водителях подтвердилась, и были задержаны автомобилисты, лишенные водительских прав. У трех автомобилей, на которые указало приложение, была прекращена регистрация.

Ранее российских водителей предупредили о скрытых проверках ГИБДД. Планируется, что сотрудники ведомства станут чаще дежурить рядом с аварийно опасными местами в патрульных автомобилях без опознавательных знаков.