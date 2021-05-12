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Российские автошколы воспротивились новым проверкам ГИБДД

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские автошколы хотят воспрепятствовать поправкам в законы, по которому ГИБДД сможет чаще проверять их, сообщает «Коммерсантъ».

Они воспротивились инициативе и считают, что это приведет к повышению давления и росту коррупции. Кроме того, отвлечение сотрудников ГИБДД от их прямых обязанностей снизит и контроль за дорожным движением, считают в автошколах. Глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева и президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева настаивают, что существующих полномочий полиции достаточно для надзора.

МВД ранее предложило внести соответствующие поправки в законы «О полиции» и «О безопасности дорожного движения». По мнению внутренних органов, дополнительные проверки помогут следить за недобросовестными автошколами, которые экономят на площадках и учебных классах, что снижает уровень подготовки будущих водителей. В полиции предложили проводить совместные проверки учебных заведений сотрудниками ГИБДД и Рособрнадзора.

По словам же источника издания, близкого к ситуации, участие работников ГИБДД не приведет к дополнительному давлению на автошколы — дорожный полицейский не сможет принимать никаких решений (к примеру, о лишении лицензии автошколы), а лишь укажет на нарушения сотруднику местного департамента или комитета образования.

Как говорит сопредседателя рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгений Литвин, полиция не сможет проигнорировать позицию экспертов со стороны автошкол, и поправки должны быть доработаны с учетом высказанных мнений. Кроме этого, есть намерение создать официальный рейтинг автошкол, на который смогут ориентироваться и граждане при выборе места обучения вождению.

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