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В России участились ДТП с автомобилями каршеринга на треть

За первое полугодие в России число ДТП с атомобилями каршеринга возросло на 33 процента
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Фото: Pixabay

За первое полугодие в России зафиксировали 381 ДТП с участием автомобилей каршеринга. Этот показатель на треть превышает аналогичные данные за тот же период 2020 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ГИБДД России.

Отмечается, что в статистику включали только те происшествия, в результате которых погибли или пострадали люди. Жертвами подобных ДТП с начала 2021 года стали 19 человек: этот показатель возрос на 123 процента по сравнению с прошлым годом. Инциденты, в которых россияне получали травмы, участились на 38,4 процента. С начала года в таких происшествия пострадали 490 граждан.

Сложившуюся ситуацию операторы каршеринга связывают с эффектом низкой базы: они напомнили, что с конца марта до середины июня 2020 года сервис не работал из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

«Объективно сравнить 2020 и 2021 год лишь по фактическому количеству происшествий на дороге не получится из-за того, что несколько месяцев 2020 года каршеринг не работал в большинстве крупных городов. Не было поездок и не было происшествий», — подчеркнула PR-директор «Делимобиля» Алена Балакирева.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, сервисам каршеринга стоит ввести единые требования к потенциальным арендаторам и единый «черный список» нарушителей. «...Если лихача заблокировала одна компания, то автоматически блокируются и другие его аккаунты», — предложил специалист.

Ранее МВД перенесло запуск онлайн-базы по проверке прав водителей каршеринга на 2022 год.

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