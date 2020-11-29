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Такси и каршеринг смогут узнавать данные о правах российских водителей онлайн

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Фото: Globallookpress.com

Агрегаторы такси и каршеринговые компании в 2021 году смогут узнавать данные о наличии у российских водителей прав в режиме онлайн. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Организации, допускающие граждан к управлению транспортными средствами, смогут получать информацию о правах с помощью базы данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг.

«Запустить соответствующие сервисы в работу намечено в 2021 году», — пояснил представитель МВД и добавил, что проведение таких «пакетных» автоматизированных проверок носит прежде всего профилактический характер.

В МВД заявили, что эта мера направлена на недопущение к управлению автомобилями лиц, лишенных или не имеющих на это прав. «В данный момент возможность проверки водителей по номеру и дате выдачи водительского удостоверения реализована в открытом доступе на официальном интернет-портале Госавтоинспекции», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее ГИБДД уточнила правила наказания за разговоры по мобильному за рулем. Система отслеживания водителей, разговаривающих по мобильному за рулем, будет делать десять фотографий во время нарушения. Специальный модуль установят в камеры фото- и видеофиксации «Стрелка-360».

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