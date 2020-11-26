ГИБДД уточнила правила наказания за разговоры по мобильному за рулем

Система отслеживания водителей, разговаривающих по мобильному за рулем, будет делать десять фотографий во время нарушения. Письмо с правилами наказания за соответствующий проступок начальник ГИБДД Михаил Черников направил первому заместителю министра внутренних дел Александру Горовому, пишет РБК.

Нарушителя будут определять с помощью модуля, который установят в камеры фото- и видеофиксации «Стрелка-360». Однако, отмечают в ГИБДД, любой предмет в руках водителя может быть принят за телефон, что повлечет за собой многочисленные жалобы.

Черников уточнил, что система будет делать десять фотографий высокого качества именно с целью предотвращения ошибок. По его словам, модуль уже установлен на восьми средствах фиксации. Штрафы будут выписывать также за непристегнутые ремни безопасности.

Ранее стало известно, что в России начнут использовать камеры, способные фиксировать разговор водителя по телефону во время движения. Руководство московского управления ГИБДД рассматривало возможность применения таких приборов в столице.