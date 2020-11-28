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В России упростили правила получения инвалидности

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России упростили правила получения инвалидности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

На данный момент россиянам для подтверждения инвалидности надо проходить медико-социальную экспертизу, направление на нее выдает поликлиника, указывая данные о результатах медицинских обследований.

При этом, если в направлении был указан неполный перечень обследований, гражданину приходилось повторно запрашивать данные в поликлинике. По новым правилам, специалисты бюро экспертизы сами будут запрашивать у поликлиники недостающие сведения.

Согласно постановлению, возврат направлений из бюро в поликлинику должен длиться не более трех дней. Медучреждение должно дополнить перечень в течение 14 дней.

Правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, который ввели из-за пандемии коронавируса. Он позволяет автоматически продлить уже установленную инвалидность еще на шесть месяцев, а также впервые присвоить инвалидность без личного обращения гражданина в бюро экспертизы — необходимые документы направляются через систему электронного межведомственного взаимодействия. Временный порядок будет действовать до 1 марта 2021 года.

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